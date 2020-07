Neuzugang am Montag

KSC holt beim Blitzturnier in Zell den Sieg

Der Karlsruher SC hat beim Blitzturnier sowohl die WSG Swarovski Tirol als auch den Bundesligisten SV Werder Bremen in Zell am Ziller besiegt. Für Zweitligist KSC war dies das letzte Testspiel im Trainingslager in Österreich.