Gegen tschechischen Erstligist

KSC holt bei Testspiel ein Unentschieden

Der Karlsruher SC hat in seinem ersten ernstzunehmenden Test gegen den tschechischen Erstligisten SK Sigma Olomouc Dank eines Strafstoßes in der 87. Minute ein 1:1(0:0)-Unentschieden erspielt. Das Tor für den KSC schoss Marvin Pourie per Foulelfmeter.