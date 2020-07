Versammlung wohl Ende April

KSC lässt seine Mitglieder über eine mögliche Planinsolvenz abstimmen

Den Gang in die Insolvenz können beim Karlsruher SC jetzt nur noch die Mitglieder verhindern. In einer außerordentlichen Versammlung, die voraussichtlich Ende April über die Bühne wird, sollen diese darüber abstimmen, ob der Fußball-Zweitligist ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung einleitet.