Planungen laufen

KSC-Scout in Waidring eingetroffen

Am Donnerstagmorgen traten die KSC-Profis zum leichten Aufgalopp vor dem ersten Testspiel des Karlsruher SC am Abend (17.30 Uhr) gegen SG Sigma Olmütz an. Während KSC-Athletik-Coach Florian Böckler die Mannschaft trainierte, kam auch Scout Lothar Strehlau erstmals an den Trainingsplatz.