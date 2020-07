bfv-Pokalfinale

KSC gegen Waldhof: Traditionsclubs wollen ihre Saison krönen

Zwei Aufsteiger treffen am Sonntag (14 Uhr) im Wildparkstadion mit dem Karlsruher SC und dem SV Waldhof Mannheim aufeinander. Im Finale um den bfv-Pokal wollen die beiden Traditionsclubs ihre positive Saison - KSC-Aufstieg in Liga zwei, Waldhof in Liga drei - krönen.