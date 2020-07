Matchball Nummer 2

KSC will Aufstieg in Münster klarmachen

Wenn alles gut läuft, kann der Karlsruher SC am Samstag (13.30 Uhr) bei Preußen Münster den Aufstieg klarmachen. Der Zweitplatzierte KSC hat dabei alles in der eigenen Hand. Allerdings haben die Karlsruher einige angeschlagene Spieler in ihren Reihen.