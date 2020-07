Abschiedsparty gegen Halle

KSC will die Saison mit einem Sieg beenden

Eine große Abschiedsparty möchten die Profis des Karlsruher SC am Samstag mit ihren Fans im Karlsruher Wildparkstadion feiern. Beim letzten Drittliga-Spiel gegen den Halleschen FC soll nicht nur der Aufstieg des KSC in Liga zwei gebührend gefeiert werden, sondern am Besten auch ein Sieg her (Samstag, 13.30 Uhr).