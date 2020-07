Dritter Sieg in Folge?

KSC will in der Englischen Woche weiter siegreich sein

Drei Siege in Folge - das würden die Fans von Drittligist Karlsruher SC am Mittwochabend (19 Uhr) sehr gerne feiern können. Denn dann könnte der KSC zuhause im Flutlichtspiel gegen das Ligaschlusslicht VfR Aalen den dritten Erfolg in Serie feiern.