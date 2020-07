Ost-Tournee

KSC will in Jena und Zwickau weiter Punkte sammeln

Am Freitagmittag bricht der Karlsruher SC zu seiner Drittliga-Ost-Tournee auf. Zunächst steht für den KSC am Samstag (14 Uhr) das Gastspiel beim FC Carl Zeiss Jena an, am Dienstag dann das Liga-Nachholspiel in Zwickau beim FSV (19 Uhr). Die Englische Woche nutzt der KSC-Tross als eine Art Minitrainingslager im Osten und erspart sich die doppelte An- und Abreise.