Kaiser hochgezogen

KSC will letzten Heimauftritt vergessen machen

KSC-Profi Damian Roßbach erinnert sich sicherlich nicht ganz so gerne an das Hinspiel des Karlsruher SC gegen Hansa Rostock. Denn Roßbach fälschte beim Klärungsversuch nach 51 Minuten den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. Damals gewann Rostock das Spiel - am Samstag soll dies im Karlsruher Wildparkstadion anders sein.