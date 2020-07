Den KSC bedroht Corona schlimmstenfalls existenziell

Der Karlsruher SC hält trotz der lähmenden Corona-Krise am Plan fest, demnächst Aktien auszugeben. In dieser Woche werde es vom Zweitligisten Neuigkeiten dazu geben, kündigt Michael Becker an. Dass aber angesichts des „dynamischen Prozesses“ fast nichts in Stein gemeißelt werden kann, ist dem Geschäftsführer bewusst.

Der Karlsruher SC hält trotz der lähmenden Corona-Krise am Plan fest, demnächst Aktien auszugeben. In dieser Woche werde es vom Zweitligisten Neuigkeiten dazu geben, kündigt Michael Becker an.

Dass aber angesichts des „dynamischen Prozesses“ fast nichts in Stein gemeißelt werden kann, ist dem Geschäftsführer bewusst.

Der dringende Bedarf an frischem Geld ist auch von den Gremien der GmbH & Co KGaA unbestritten. Verpflichtungen von insgesamt 17 Millionen Euro sollen abgelöst werden. Diese Hoffnung verfolgt man vor der Kulisse der bis 15. März den Lizenzgebern plausibel darzulegenden Zahlen für 2020/2021 und losgelöst von der Akutlage und deren unabsehbarer Dauer.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Der KSC hat einen Lizenzspieleretat von etwa 9,5 Millionen Euro. Die Gehälter der Spieler, Trainer und Betreuer, die bis 30. Juni gezahlt werden müssen, belaufen sich auf über drei Millionen Euro. Die Einführung von Kurzarbeit in der Geschäftsstelle prüfe man aktuell, bestätigt Becker gegenüber dieser Zeitung.

Bei der wegweisenden Mitgliederversammlung der DFL wird der KSC an diesem Montag durch Becker und Sport-Geschäftsführer Oliver Kreuzer vertreten. Auch Clubchef Ingo Wellenreuther wird teilnehmen. „Es wurde unter den Vereinen vieles vorab kommuniziert. Andauernd kommen frische Mails mit Lageeinschätzungen.

Wellenreuther hofft auf Fortsetzung der Saison

Wichtig wird sein, dass man zu einer einheitlichen Lösung findet, die auch der Situation gerecht wird“, sagt er. Mehrheitsentscheidungen, die eine Minderheit besonders hart träfen, seien nicht sinnvoll. Es gelte „das Bestreben, die Saison sportlich zu beenden . Über allem steht aber die Gesundheit der Bevölkerung“.

Alle Informationen gibt es auf bnn.de/coronavirus

Zehn Millionen Euro stehen dem KSC in der laufenden Saison aus dem TV-Topf zu. Ausgezahlt wird diese Summe in vier Tranchen. Sollte wegen eines Abbruchs der Saison die letzte nicht ausgezahlt werden, würden dem KSC 2,5 Millionen Euro fehlen.

In ähnlicher Höhe würde es sich laut Becker zusätzlich niederschlagen, wenn Ticketerlöse aus den fünf verbliebenen Heimspielen wegfallen und Sponsorpartner anteilig ihre Geldeinsätze zurückverlangen. „Wenn das kumuliert, brauchen wir eine Lösung. Denn das könnten nur die ganz großen Vereine stemmen“, erklärt Wellenreuther.