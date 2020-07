Uphoff bleibt im Tor

KSC zurück im Ligaalltag - am Samstag gegen St. Pauli

Die Brust des KSC könnte kaum breiter sein in diesen Tagen. Seit sieben Pflichtspielen ist der Karlsruher SC ungeschlagen und hat sich – wenn auch spät – das erste Achtelfinale im DFB-Pokal seit 2013 gesichert. Nun gilt es für die Mannschaft von KSC-Trainer Alois Schwartz auch am Samstag in