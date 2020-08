Das Küchenatelier Steidl bietet erstklassige Küchen zu Topkonditionen

Wer sich sputet, bekommt beim Küchenatelier Steidl in Karlsruhe die Gelegenheit, eine Referenzküche für den Neubau oder das bestehende Haus zu Topkonditionen zu ergattern

Aufgepasst! Das Küchenatelier Steidl sucht 15 Bauherren oder Renovierer, die von den Küchenexperten mit erstklassigen Referenzküchen zu Top-Konditionen augestattet werden. Anlass ist das 37-jährige Bestehen des Ateliers in der Kriegsstraße 296.

Der Zeitraum der Aktion läuft von Donnerstag, 13. August, bis Sonntag, 16. August. Schnell-Entschlossene können sich um einen von insgesamt 15 Beratungsterminen sichern, die im Zeitraum zwischen dem 13. und 15. August liegen. Am Sonntag, 16. August, findet keine Beratung oder Verkauf statt – dann haben Interessierte aber Zeit, sich für eine künftige Traumküche inspirieren zu lassen.

Von Erfahrung in Sachen Küchenkonzeption und –aufbau profitiert Küchenbesitzer jeden Tag. Beim Küchenatelier Steidl in Karlsruhe wissen die Experten, was eine gute Küche ausmacht. Seit nunmehr 37 Jahren ist das ihr Metier. Die Unternehmensgründung vor knapp vier Jahrzehnten wird dieser Tage gebührend gefeiert und die Kunden haben auch etwas davon: Mit Aktionstagen wird der Anlass zelebriert.

Die Kücheneinrichter zeigen in ihrem Showroom in der Fächerstadt insgesamt 15 Musterküchen, alle nach den neuesten Trends entworfen und ergonomisch und technisch auf dem neuesten Niveau.

Küchenatelier Steidl im Video:

Und mit welchem Bonus können die Gewinner rechnen? Wer einen von den Beratungsterminen ergattert und sich für den Kauf einer Küche entscheidet, bekommt die Traumküche zu Top-Konditionen, die die eh schon bekannt guten und fairen Steidl-Preise noch übertreffen. Darüber hinaus gibt das Unternehmen noch eine Preisgarantie bis ins Jahr 2022. Wer jetzt schnell entschlossen handeln möchte, sollte sich einen der 15 Termine sichern unter der Telefonnummer (0721) 8933180 oder eine Mail schicken an info-ka@fischerkuechen.net

Das Unternehmen gibt es nun schon seit 1983. Seit beinahe vier Jahrzehnten sind die Küchenexperten in der Kriegsstraße 296 beheimatet. Dementsprechend viel Know-how und Erfahrung kann das Team um Senior- und Juniorchef Heinrich und Michael Steidl vorweisen. Kundenbindung- und Nähe sowie das ausgezeichnete Preis/Leistungsverhältnis waren schon immer wichtige Kriterien für das unternehmerische Handeln. „Wir finden für alles eine passende Lösung und das zu fairen Preisen, statt mit hoch gesetzten Rabatten zu locken“, so die Geschäftsführung.