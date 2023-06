Kulinarischer Hochgenuss im Hochsommer

Regionale Lokale, Restaurants und Cafés sorgen für Vielfalt an kulinarischen Köstlichkeiten

Mit den steigenden Temperaturen steigt die Lust auf aufgefallenen kulinarischen Genuss. Erfrischend, exotisch oder gerne auch deftig darf es sein. Besonders, wenn man die Köstlichkeiten unter freiem Himmel, im Biergarten oder einer Restaurant-Terrasse zu sich nehmen kann.

Die Aussicht auf kulinarische Sommer-Überraschungen lockt Paare, Familien und Freundeskreise in die Innstädte oder auch in kleinere Ortschaften umgeben von Natur, denn was gibt es Schöneres, als nach einem Ausflug oder einer Wanderung gemeinsam einzukehren und sich verwöhnen zu lassen.

Weit in die Ferne muss man für ein gutes Essen jedoch nicht fahren. Denn zum Glück finden sich in der Region zahlreiche Locations, Cafés, Restaurants und Lokale, die mit einer großen Auswahl verschiedenster Leckerbissen und erfrischen Getränken dafür sorgen, dass der Hochsommer ein Hochgenuss wird.

Enchilada Karlsruhe

Kulinarisches Angebot:

Real.Fresh.Mexican.Food

Burritos und Tacos

Burger

Bowls

Churros

Texican Kitchen

viele vegetarische/vegane Gerichte

Let´s Taco´bout Drinks: fruchtige und aufregende Cocktails und Drinks.

Täglich: Happy Hour 17:00 bis 19:00 Uhr & Enchi Hour 22:30 bis 01:00 Uhr = Cocktails 6,50€

Kontaktdaten:

Kohler-Kiste



Kulinarisches Angebot:

saisonales Demeter-Gemüse aus eigenem Anbau

Bio-Lieferservice mit regionalem Obst, Eiern, Käse und vieles mehr

Frische & 100% Bio-Qualität bis vor die eigene Haustür

wöchentliche Abokisten und individuelles Einkaufen im Onlineshop

Kontaktdaten:

Öffnungszeiten: Jederzeit online einloggen und bestellen

75053 Gondelsheim

www.kohler-kiste.de

+49 (176) 4272 4102

Lehners Karlsruhe

Kulinarisches Angebot:

Unser Wirtshaus ist ein Ort der Begegnung, der guten Gespräche, der Gemütlichkeit und ein Platz, an dem auch mal ordentlich gefeiert wird – ein zweites Wohnzimmer für Jung und Alt.

Food: Regionale Hausmannskost, Schnitzel, Schweinebraten, Burger, hausgemachte Maultaschen, Spätzle, Steak

Genießer Frühstück jeden Sa. & So.

Getränke: Regionales Hoepfner Bier, Cocktails

Kontaktdaten:

Wilma Wunder

Kulinarisches Angebot:

Früh morgens: Wilma verzaubert mit himmlischen Frühstück und wohlduftenden Kaffeespezialitäten

Im Laufe des Tages: Mix aus internationalen, deutschen und regionalen Gerichten wie Flammkuchen oder regionalen Schäufele – immer gepaart mit einer Prise Kreativität.

Zur späteren Stunde: Wilmas Wunder-Bar sorgt mit Cocktails, Spritz-Getränken und ausgewählten Weinen für einen stimmungsvollen Abend.

Kontaktdaten:

Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 08.30 bis 00.00 Uhr, Fr. und Sa. 08.30 bis 01.00 Uhr, So. 08.30 bis 23.00 Uhr

Karl-Friedrich-Straße 9, 76133 Karlsruhe

www.wilma-wunder.de

+49 (721) 18129033

Verde

Kulinarisches Angebot:

Wir bieten kulinarischen Reise durch die Genüsse der pflanzlichen Küche.

Von Frühstücksbrunch & Mittagstisch bis hin zum ‘fine dining’ am Abend in unserem Secret Garden.

Nimm dir eine Auszeit vom stressigen Alltag verwöhne deine Gaumen mit einer kulinarischen Reise.

Ob Festtagsessen mit der Familie oder Eisbecher-2-go, be ready for the Show!

Vegan Icecream natürlich fein rein pflanzlich mit reinen Früchten oder Nuss Mouss • Salatbowls • Smoothies & Shakes alles hausgemacht ohne Zucker • Soulfood • selfmade Lemonade • Kaffee & Kuchen• Tagesessen • Brunch am Wochenende

Kontaktdaten: