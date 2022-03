Kulturszene in Karlsruhe lädt zu Benefiz-Aktionen für die Ukraine

Zur Hilfe für die Opfer des Krieges in der Ukraine will die Karlsruher Kulturszene beitragen. Kurzfristig wurden mehrere Benefiz-Aktionen organisiert, darunter ein Programm-Marathon im Tollhaus.

Was kann man tun, um Hilfe und Unterstützung für die vielen Betroffenen des Angriffskrieg in der Ukraine zu leisten? Diese Frage hat auch die Karlsruher Kulturszene umgetrieben, die nun in kurzer Zeit mehrere Benefiz-Veranstaltungen organisiert hat.

So wird es an diesem Sonntag, 20. März, ab 11 Uhr im Großen Haus des Staatstheaters eine Matinee mit dem Titel „Frieden und Freiheit!“ geben, zu der alle Sparten des Hauses etwas beitragen, von Oper und Orchester über das Schauspiel bis zum Ballett.

„Wir wollten nach etlichen Zeichen der Solidarität im Programm nun auch etwas tun, das eine direkte Wirkung hat“, erklärt der Geschäftsführende Direktor Johannes Graf-Hauber. „Das war ein Impuls auf allen Ebenen im Haus.“ Gebündelt werde dieser Impuls in der Matinee, die gemeinsam mit dem Rotary Club Karlsruhe-Fächerstadt veranstaltet werde.

Der Erlös solle an die „Rosinen-Initiative“ des Karlsruher Fuhrunternehmers Wladimir Skripnik gehen. Graf-Hauber erklärt: „Die Initiative ist privat, professionell und uneigennützig, und wir sind überzeugt, dass die Hilfe direkt vor Ort ankommt.“

Benefiz-Tag für die Ukraine im Tollhaus

Ein ganzer Benefiz-Tag ist eine Woche später für Sonntag, 27. März, im Kulturzentrum Tollhaus angekündigt. Von 15 bis 21 Uhr werden dort beide Säle mit einem dicht bestückten Angebot bespielt.

Knapp 40 Künstler- und Bandnamen stehen auf der Liste, von den Sängerinnen Annette Postel und Antje Schumacher über Gunzi Heil, den ehemaligen Bap-Schlagzeuger Jürgen Zöller und Jazzgröße Peter Lehel bis zur Dorfcombo und der Seán Treacy Band. Neben der Musik sind auch andere Live-Genres angekündigt, etwa Kabarett oder Beiträge des Jugendzirkus Maccaroni.

Dieser unfassbare Krieg beschäftigt uns alle. Bernd Belschner, Geschäftsführer Tollhaus

Und das ist laut Tollhaus-Geschäftsführer Bernd Belschner nur ein Ausschnitt dessen, was möglich gewesen wäre: „Wir könnten wahrscheinlich die halbe Stadt mit Programm versorgen, so groß war die Resonanz unter den Künstlern.“ Und zwar nicht erst, als die eiligen Anfragen per E-Mail die Runde machten. „Dieser unfassbare Krieg beschäftigt uns alle“, erklärt Belschner. „Es haben sich ganz viele Künstler gemeldet und gesagt: ‘Wenn ihr was macht, sind wir dabei.’ Das hat uns natürlich ganz stark motiviert.“

Ähnlich sei die Situation im Kulturring gewesen, dem spartenübergreifenden Zusammenschluss von 16 Karlsruher Kultureinrichtungen in freier Trägerschaft. „Auch dort stieß die Idee gleich auf Widerhall“, so Belschner. Um die Aktion zu fokussieren, habe man einen gemeinsamen Tag mit vielen Beteiligten anvisiert. „Und wir haben eben die Räume für eine Veranstaltung dieser Dimension“, so der Tollhaus-Chef.

Abend im Sandkorn- Theater als „Signal gegen Ohnmacht“

Einen weiteren Benefiz-Beitrag gibt es vom ebenfalls zum Kulturring gehörenden Sandkorn-Theater am Mittwoch, 30. März, 19.30 Uhr. Unter dem Motto „Ein Sandkorn für den Frieden“ gestalten Ensemblemitglieder und dem Haus verbundene Künstler einen gemeinsamen Abend.

„Wir möchten ein Zeichen setzen für den Frieden in Europa“, sagt Geschäftsführerin Daniela Kreiner. „Es ist auch ein Signal gegen das Gefühl der Ohnmacht, wenn man sich zusammenschließt, um etwas zu tun mit den Mitteln, die wir als Kultureinrichtung haben.“

Alle Beteiligten treten ohne Gage auf, so die Veranstalter. Die Einnahmen sollen vollständig weitergeleitet werden. Mit den Einnahmen des Benefiz-Tages im Tollhaus sollen sowohl Geflüchtete als auch weiterhin in der Ukraine lebende Menschen unterstützt werden, heißt es in der Ankündigung. Das Sandkorn sammelt gezielt für die Flüchtlingshilfe Karlsruhe, die am Benefiz-Abend auch ihre Arbeit vorstellen wird.