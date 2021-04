Museumsbesuch trotz Pandemie? Virtuell macht die Kunsthalle Karlsruhe dies möglich, mit einem 360-Grad-Rundgang zu ihrem 175. Geburtstag am 1. Mai.

Einblicke in sonst verschlossene Bereiche

Eines der ältesten Kunstmuseen Europas feiert einen stolzen Geburtstag mit einem hochmodernen Angebot: Am kommenden Samstag, 1. Mai, wird die Staatliche Kunsthalle Karlsruhe 175 Jahre alt.

Ohne die Corona-Pandemie gäbe es hierzu ein umfangreiches Jubiläumsprogramm. Angesichts der aktuellen Situation gibt es nun aber ein neues digitales Angebot: Mittels einer 360-Grad-Tour kann man sich ab 1. Mai am PC, über das Tablet oder per Smartphone virtuell durch die Vierflügel-Anlage der Kunsthalle bewegen.

Neben den verschiedenen Ausstellungsräumen sei auch das Treppenhaus mit dem monumentalen Wandbild von Moritz von Schwind erlebbar, kündigt das Museum an. Auch die Räumlichkeiten des Kupferstichkabinetts und der Innenhof, die normalerweise nicht für den Publikumsverkehr zugänglich sind, sollen neue Perspektiven auf die Museumsarchitektur eröffnen.

Die 360-Grad-Tour werde ab dem 1. Mai über die Museumswebsite www.kunsthalle-karlsruhe.de oder unter dem Direktlink www.tour.kunsthalle-karlsruhe.de abrufbar sein.

Online-Rundgang auch während Sanierung der Kunsthalle zugänglich

Man hoffe zwar im Jubiläumsjahr noch auf viele persönliche Begegnungen, nicht zuletzt bei der vom 24. Juli bis zum 31. Oktober angesetzten Jubiläumsausstellung „Inventing Nature. Pflanzen in der Kunst“, erklärt Kunsthallen-Direktorin Pia Müller-Tamm.

Die Verlegung vieler Jubiläumsaktivitäten in den digitalen Raum sei aber nicht allein der Pandemie geschuldet. „Mit einem Angebot wie dem virtuellen Museumsrundgang sind wir als Museum weit über die Grenzen unserer Mauern hinaus sichtbar, auch in der sanierungsbedingten Schließzeit ab Ende 2021“, so Müller-Tamm.

Aufgrund der überraschenden Blickwinkel auf die Vierflügel-Anlage könne das neue Angebot selbst langjährige Besucherinnen und Besucher ins Staunen versetzen, erklärt die Kunsthallen-Direktorin.

Karlsruher Kunsthalle sucht Besucher-Anekdoten

Anlässlich des 175. Geburtstags lade die Kunsthalle ihre Besucher ein, zur digitalen Aktion #KunsthallenMemories einprägsame Erlebnisse, schöne Momente oder lustige Begegnungen beizusteuern, so die Mitteilung.

Das Team der Kunsthalle rufe deshalb dazu auf, persönliche Erinnerungen, Geschichten und Anekdoten, die in Verbindung mit der Kunsthalle stehen, auf Twitter oder Instagram mit dem Verweis #KunsthallenMemories zu teilen.

Außerdem könnten die Beiträge als Bild, Text, Video, Audio oder in ganz anderer Form per Mail an digital@kunsthalle-karlsruhe.de gesendet werden. Eine stetig aktualisierte Auswahl der #KunsthallenMemories werde anschließend auf www.kunsthalle-karlsruhe.de/kunsthallenmemories veröffentlicht.

Weitere Planungen zu neuen digitalen Veranstaltungsformaten und Diskussionsreihen sollen in Kürze bekannt gegeben werden.