Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz bringt Farbe in den Alltag

Wer auf der Suche nach individuellen Schmuckstücken, Deko oder handgenähten Kleidungsstücken war, kam am Wochenende auf dem Stephanplatz auf seine Kosten.

Die bunten Wimpelketten an einigen Ständen scheinen den grauen Wolken zu trotzen, die am Samstagmittag über dem Stephanplatz hängen.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr versammeln sich Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker auf dem Platz hinter der Postgalerie, um ihre Produkte anzubieten.

Beim Schlendern lässt sich schnell ein Trend ausmachen: Die meisten Stände verkaufen Schmuck oder Selbstgenähtes, letzteres größtenteils für Babys.

Ich kaufe gerne auf dem Markt direkt von den Produzenten. Eine Marktbesucherin

„Es ist schön, die Dinge direkt zu sehen und sie nicht blind im Internet zu bestellen“, berichtet eine junge Mutter, die gerade eine Stange mit Babyhosen durchforstet.

„Ich kaufe gerne auf dem Markt direkt von den Produzenten, denn so kann ich mir sicher sein, dass die Produktion fair ist“, fügt die junge Frau hinzu.

Ihre kleine Tochter ist derweil ganz fasziniert von den vielen bunten Glasperlen am benachbarten Schmuckstand, die die wenigen Sonnenstrahlen einfangen, die es durch die Wolkendecke schaffen.

Aus dem Hobby wurde ein lukratives Geschäft

Ein paar Schritte entfernt fällt ein anderer Stand ins Auge, der sich mit runden Holzrahmen und Pastellfarben vom bunten Treiben auf dem Platz absetzt. Pamela und ihre beiden Töchter sind mit ihren Stickereien das erste Mal auf dem Kunsthandwerkermarkt in Karlsruhe, dabei wohnt die Brasilianerin schon seit vier Jahren in der Fächerstadt.

Während der Pandemie hat sie das Sticken wieder aufgenommen und das kam gut an. „Ich habe immer wieder Aufträge bekommen, für Hochzeiten, Taufen oder Geburtstage, da dachte ich mir, biete ich meine Kreationen auch auf den Kunsthandwerkermärkten an.“

Über Instagram bekommen wir die meisten Anfragen. Pamela, Marktbeschickerin

Pamela verbindet das klassische Handwerk mit pastelligen und blumigen Designs und trifft damit genau die Instagram-Ästhetik. Ihre Tochter weiß, wie wichtig soziale Medien für Kunsthandwerk mittlerweile sind: „Über Instagram bekommen wir die meisten Anfragen, denn eine Website haben wir nicht. Viele fragen uns heute nach Kontaktdaten, denn sie wollen eine Stickerei in Auftrag geben.“

Wer an diesem grauen Samstag also nicht direkt was kaufen mochte, konnte sich wenigstens den Instagram-Feed aufhübschen.