Aus dem Wildpark

Kurioses KSC-Training

Der Karlsruher SC muss erst am kommenden Montag (19 Uhr) bei den Würzburger Kickers zum Drittliga-Pflichtspiel antreten. So war für die KSC-Profis am Dienstag Zeit für ein etwas anderes Training. Dabei bekamen auch die Fans etwas zu Lachen. Auch den Spielern gefielen die alternativen Trainingsmethoden.