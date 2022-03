Nach Abschaffung der Stempelkarten: KVV führt Tickets zur Selbstentwertung ein

Fahrgäste des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) können ihre Tickets künftig vor Fahrtantritt mit einem Kugelschreiber selbst entwerten. Damit reagiert der KVV auf die Kritik an der Abschaffung der Stempelkarten.

Der Aufsichtsrat des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) hat sich bei seiner Sitzung am Freitag für die Einführung von Fahrkarten zur Selbstentwertung entschieden.

Künftig können Kunden bei Fahrtantritt ihre Tickets selbst entwerten, indem sie auf der Karte mit einem Kugelschreiber ihre Starthaltestelle und das Fahrtdatum eintragen. Das Stempeln fällt dadurch weg.

Die Einzelfahrkarten für Kinder und Erwachsene (eine bis sieben Waben) sollen ab Mai in Fünferblöcken bei den KVV-Kundenzentren und teilnehmenden Verkaufsstellen erhältlich sein. Geplant ist das Angebot von Einzelfahrkarten für Erwachsene und Kinder von einer bis sieben Waben.

Die Abgabe soll ausschließlich an Privatkunden erfolgen. Zudem wird die Gültigkeit der Einzelfahrkarten künftig auf einen Tag verlängert.

Damit reagiert der Verkehrsverbund auf die Kritik an der Abschaffung der bei Teilen der Bevölkerung beliebten Stempelkarten. Der KVV verkauft seit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember nur noch Karten für den sofortigen Fahrtantritt.

Gekaufte Stempelkarten verlieren nach dem 11. Juni ihre Gültigkeit

Tickets, die zu einem späteren Zeitpunkt in Bussen und Bahnen entwertet werden können, bietet der Verkehrsverbund nicht an. Ab dem 1. Juli soll es in den Fahrzeugen keine Entwerter mehr geben.

Für bereits gekaufte Stempelkarten gilt eine Frist bis zum 11. Juni – danach verlieren sie ihre Gültigkeit. Nicht entwertete Tickets können noch bis zum 31. Dezember in den KVV-Kundenzentren umgetauscht werden.

Der Anteil der Stempelkarten an Fahrten im Verbundgebiet ist nach KVV-Angaben rückläufig. Laut Geschäftsführer Alexander Pischon lag er etwa bei der Viererkarte vor der Pandemie 2019 in Relation zu allen Fahrten im Verbundgebiet gerade einmal noch bei 1,4 Prozent.

Der KVV sieht die Zukunft beim Kartenverkauf im Digitalen und verweist auf seine Smartphone-App.

In den vergangenen Monaten hatten sich viele Akteure für einen Erhalt der nicht entwerteten Tickets eingesetzt – darunter Kommunalpolitiker, Landtagsabgeordnete, Senioren- und Elternbeiräte, eine Kundeninitiative und zahlreiche BNN-Leserbriefschreiber.

Sie werfen dem KVV vor, Menschen ohne geeignetes Smartphone, vor allem Kinder und Senioren, beim Kartenverkauf zu benachteiligen.

Positive Resonanz auf die nun gefundene Lösung kommt vom Stutenseer Landtagsabgeordneten Ansgar Mayr (CDU). „Die Selbstentwertung von Fahrkarten ist ein guter Kompromiss, mit dem alle leben können“, so Mayr in einer Pressemitteilung. Bei Tickets ausschließlich auf digitale Lösungen zu setzen, sei dagegen „nicht akzeptabel“, betont der Digitalpolitiker der Union.

„Die selbst zu entwertende Karte ist zwar nicht perfekt, aber sie bringt wenigstens die Flexibilität zurück und schließt niemanden mehr aus oder stellt ganze Kundengruppen vor große Probleme“, so Mayr. Die bisherige Praxis wäre ihm lieber gewesen, er verstehe aber auch den Kostendruck beim KVV.

(Dieser Artikel wird aktualisiert.)