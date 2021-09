Ladendieb wird Haftrichter in Karlsruhe vorgeführt

Diebstahl in 15 Fällen

Ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger wird im Laufe des Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Dem Mann wird Diebstahl in 15 Fällen vorgeworfen.

Einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe zufolge, hatte ein ein Ladendetektiv den Mann am Mittwochmittag dabei beobachtet, wie er gegen 14.30 Uhr in einem Warenhaus in der Karlsruher Kaiserstraße mehrere Parfüms im Gesamtwert von etwa 600 Euro entwendet hatte.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz ergaben sich Hinweise, dass der Beschuldigte in den letzten Monaten mutmaßlich zahlreiche gleichgelagerte Taten begangen hat.