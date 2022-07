Andere kürzen die Öffnungszeiten, der Förderverein des Freibads Wölfle möchte sie ausweiten: Besucher sollen an besonders heißen Tagen am Wochenende länger baden können.

Ob sie sich nun mehr oder weniger Sonne wünschen soll, weiß Christa Grafmüller-Hell nicht so genau, als sie auf die Besuchermenge im Freibad in Wolfartsweier schaut. „Schön, dass es sich doch noch gefüllt hat, obwohl das Wetter in der Früh ein wenig trüb aussah“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins schließlich.

Seit 20 Jahren betreibt der Förderverein das Bad. Die Stadt Karlsruhe blieb Eigentümerin, als der damalige Bürgermeister Siegfried König das Bad am 11. Mai 2002 übergab. Mit der Stadt besteht seither ein Pachtvertrag. Der Förderverein kann dadurch flexibler agieren.

Der Verein hat vieles verändert. Er hat auf technische Innovationen gesetzt und kann nun auf zwei erfolgreiche Jahrzehnte zurückblicken.

Sommerfest statt Glühweintrinken

„Mit dem Sommerfest möchten wir zwei Dinge feiern“, sagt Grafmüller-Hell. Eigentlich gebe es im Winter immer das Glühweinfest, doch das musste in den vergangenen Jahren pandemiebedingt ausfallen.

„Deswegen haben wir uns für ein Sommerfest entschieden, das zum einen das 20-jährige Bestehen des Bads markiert und zum anderen feiert, dass wir wieder zusammenkommen dürfen“, sagt die Vorsitzende. Denn das Schwimmbad in Wolfartsweier sei nicht nur ein Ort, um Sport zu treiben. Es solle vor allem ein Treffpunkt und Ort des Austauschs sein.

So ein Treffpunkt wurde das Bad auch für den Chor „Second Edition“, der seine Proben während der Corona-Sommermonate kurzerhand ins Schwimmbad verlegte. Eine der Sängerinnen begrüßte die Gäste des Sommerfests und erklärte, wie der Auftritt des Chors zustande kam: „Da wir in geschlossenen Räumen nicht mehr proben durften, mussten wir uns etwas einfallen lassen. Wir durften dann im Schwimmbad proben und konnten so zumindest den Sommer über weiter üben. Unser Auftritt heute ist ein Dankeschön an den Förderverein, der uns diese Möglichkeit gegeben hat.“

Gute Stimmung bei Kaffee und Kuchen

Bei den Liedern, die die Chorleiterin ganz bewusst zum Mitsingen ausgewählt hatte, kam Stimmung auf bei den Gästen. Bei Kaffee und Kuchen, den es gegen eine Spende für den Verein an einer Theke gab, kamen die Besucher ins Gespräch und genossen den nicht allzu heißen Tag im Schwimmbad.

Auch für die jungen Besucher und Besucherinnen war Programm geboten: Der Pfadfinderstamm Francesco des Verbands Christlicher Pfandfinderinnen und Pfadfinder hatte im hinteren Teil des Bads verschiedene Aktivitäten aufgebaut. Zudem war die Wasserrutsche am Hang in Betrieb.

Es macht uns auch nach 20 Jahren noch Spaß, das Bad zu betreiben. Christa Grafmüller-Hell, Fördervereins-Vorsitzende

„Es macht uns auch nach 20 Jahren noch Spaß, das Bad zu betreiben, und wir freuen uns auf den heißen Sommer“, sagt Christa Grafmüller-Hell.

Auch hier komme wieder die flexible Handhabung des Vereins zum Tragen: Für die besonders heißen Tage am Wochenende plane der Verein die Öffnungszeiten zu verlängern, damit sich die Besucher auch noch in den späten Abendstunden abkühlen und von den hohen Temperaturen erholen könnten.