Verschärfter Krisenmodus

Lage spitzt sich zu: Karlsruher Klinikum macht zweite Intensivstation für Covid-Patienten auf

Die Lage in Karlsruhes Städtischem Klinikum spitzt sich an Weihnachten zu: Die zweite Intensivstation für Covid-Patienten muss eingerichtet werden. In dieser Situation richten die Ärzte und Pfleger einen großen Weihnachtswunsch an die Bürger.