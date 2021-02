Landrat Christoph Schnaudigel verhängt per Allgemeinverfügung eine nächtliche Ausgangssperre über den Landkreis Karlsruhe, die vorerst bis 7. März gelten soll. Damit gelten in der Stadt Karlsruhe und dem Landkreis erstmals unterschiedliche Regeln für die Bürger.

Auf die Hoffnung auf erste Lockerungen folgt ein dumpfer Rückschlag im Landkreis Karlsruhe. Dieser hält weiter an der nächtlichen Ausgangssperre fest - vorerst bis 7. März.

Zudem wird diese eine Stunde kürzer sein. Als Grund für seine Entscheidung nennt Landrat Christoph Schnaudigel die Infektionslage. Mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 67 (Stand am Donnerstag 11. Februar) ist dem Landkreis das per Allgemeinverfügung auch möglich.

Nachdem der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die landesweite Ausgangssperre gekippt hat, erteilte das Land Baden-Württemberg den Gesundheitsämtern die Erlaubnis, unter bestimmten Voraussetzungen selbst eine Verfügung zu erlassen.

Um diese durchzusetzen, muss der Stadt- oder Landkreis eine Inzidenz von 50 aufweisen, ein diffuses Infektionsgeschehen vorliegen und eine wirksame Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus erheblich gefährdet sein.

Landrat bezieht Stellung zu seiner Entscheidung

„Dies alles trifft im Landkreis Karlsruhe momentan leider noch zu“, teilt Schnaudigel am Donnerstag in seiner Entscheidung mit. Damit gelten im Landkreis erstmals seit Beginn der Pandemie andere Regeln als in der Stadt Karlsruhe.

Ausgangssperre Aufgrund der landesweiten Ausgangssperre war es Bürgern seit Dezember nicht erlaubt, zwischen 20 Uhr und 5 Uhr am Folgetag das Haus zu verlassen. Ausnahmen waren möglich, wenn triftige Gründe vorlagen, wie etwa das Gassigehen mit dem Hund oder die Arbeit. Erst Anfang der Woche kippte der Verwaltungsgerichtshof Mannheim die Vorgabe für Baden-Württemberg und gab damit einer Klägerin aus Tübingen recht. Doch kurze Zeit später reagierte die Landesregierung mit einer erneuten Aufnahme der nächtlichen Ausgangssperre in einem Erlass des Sozialministeriums abseits der Corona-Verordnung. Demnach sei es Stadt- und Landkreisen erlaubt, weiterhin eine Ausgangssperre zwischen 21 Uhr und 5 Uhr zu verhängen, wenn deren Inzidenzwert bei über 50 liege. Diese Beschränkung können die jeweiligen Gesundheitsämter in einer Allgemeinverfügung erlassen.

Diese weist Stand Donnerstag einen Inzidenzwert von 47 auf – und kann damit derzeit keine Ausgangssperre erlassen. Oberbürgermeister Frank Mentrup und Landrat Christoph Schnaudigel betonten immer, dass unterschiedliche Vorgehensweisen aufgrund der räumlichen Nähe und Lebenswelt der Bürger nicht sinnvoll sei.

Schnaudigel folgte bislang aber auch der Linie des Landes Baden-Württemberg und sprach sich wiederholt für einheitliche Vorgehensweisen aus.

Deshalb haben wir derzeit gar keine andere Möglichkeit, als eine Allgemeinverfügung für eine Ausgangsbeschränkung zu erlassen, wie sie das Land fordert. Christoph Schnaudigel, Landrat des Landkreises Karlsruhe

Die Inzidenz liege mit 67 deutlich über der Landesinzidenz von 55,9 und sei in den vergangenen Tagen sogar wieder gestiegen, teilt der Landkreis mit.

Mit Ausnahme eines Ausbruchs in einem Pflegeheim im Landkreis gebe es keine Infektionscluster oder bestimmbare Infektionsquellen. Die Quelle bei jeder vierten Infektion sei unbekannt. Die Zahl der mutierten hoch infektiösen Viren sei bereits auf 100 Fälle angestiegen.

„Deshalb haben wir derzeit gar keine andere Möglichkeit, als eine Allgemeinverfügung für eine Ausgangsbeschränkung zu erlassen, wie sie das Land fordert“, sagt Schnaudigel.

In Kraft treten werde sie bereits am 12. Februar und bis 7. März gelten. Weiterhin dürfe man das Zuhause aus triftigen Gründen verlassen, wie etwa das Ausführen von Hunden oder um zur Arbeit zur gelangen. Die Sperrzeit gilt nicht wie zuvor ab 20 Uhr sondern von 21 Uhr bis 5 Uhr des Folgetags.

Infektionslage unterscheidet sich von Region zu Region

„Der Verwaltungsgerichtshof hat die Wirksamkeit von Ausgangsbeschränkungen nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sondern lediglich klargemacht, dass die bisherige landesweite Regelung angesichts der regional unterschiedlichen Infektionslage nicht angemessen ist“, so Schnaudigel. Der weitaus größte Teil der Einschränkungen für die Einwohner bleibe landesweit sowieso bestehen, unabhängig von der Ausgangssperre.

Inzidenz unter 50 verändert die Situation

„Wir wollen die Inzidenz unter 50, möglichst unter 35 haben, das ist völlig klar“, betont Schnaudigel. Um das zu erreichen sei es notwendig, die Kontaktbeschränkungen weiter aufrecht zu erhalten. Dabei nimmt er besonders den in absehbarer Zeit wieder beginnenden Betrieb in Schulen und Kindergärten sowie schrittweise Lockerung für bestimmte Branchen in den Blick.

Sobald das Ziel jedoch erreicht sei und die Inzidenz unter die Marke von 50 rutsche, werde die Allgemeinverfügung wieder aufgehoben.





Dieser Artikel wird aktualisiert.