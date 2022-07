Neubau Dienstgebäude

Landratsamt Karlsruhe will 2024 in Postgiroamt umziehen

Die Arbeiten für den Neubau des Landratsamtes stehen in den Startlöchern. Die rund 500 Mitarbeiter, die derzeit noch in der Beiertheimer Allee untergebracht sind, sollen 2024 übergangsweise in die Kriegsstraße 100 umziehen.