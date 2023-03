Auf der A5 zwischen Karlsruhe-Nord und der Anschlussstelle Bruchsal hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Der Verkehr staut sich auf zehn Kilometern.

Auf der A5 in Höhe von Weingarten hat sich am Mittwochmorgen ein Unfall ereignet. Der Verkehr in Richtung Heidelberg staut sich laut ADAC derzeit auf zehn Kilometern. Der Stau hat sich mittlerweile bis auf die A8 ausgeweitet.

Der Zeitverlust betrage eine Stunde. Mittlerer und rechter Fahrstreifen sowie Standstreifen sind zurzeit gesperrt. Auch in Gegenrichtung stockt der Verkehr. Grund dafür sind laut ADAC Gaffer, die sich den Unfall auf der Strecke in Richtung Norden anschauen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, hat ein Lkw aufgrund technischer Probleme auf dem Standstreifen gehalten. Ein anderer Lkw kam von seiner Spur ab und kollidierte mit dem stehenden Lkw.

Bei der Kollision wurde eine Person verletzt. Beide Lkw sind nicht mehr fahrbereit. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauern an. Das Ladegut aus beiden Lkw muss umgeräumt werden und die Fahrbahn gereinigt werden.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 9.55 Uhr]