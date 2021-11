AFOL: Adult Fan of Lego

Wie der Stuttgarter Andreas Reikowski aus Lego Kunst macht

Andreas Reikowski gehört einer seltenen Art an: Als bekennender AFOL (Adult Fan of Lego) widmet er etwa 50 Prozent seiner Zeit den bunten Bausteinen aus Dänemark. Seine Objekte stellt der Lego-Künstler in ganz Europa aus – und bald auch in Stuttgart.