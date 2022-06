Lernort Kislau stellt Mitmach-Ausstellung in Karlsruhe zur regionalen NS-Geschichte vor

„Die Geschichte des Nationalsozialismus muss anders dargestellt werden“, erklärt Andrea Hoffend, die wissenschaftliche Leiterin des Lernorts Kislau bei der öffentlichen Vorstellung des „mobilen Geschichtslabors“ am Donnerstagabend, weshalb hier zur Darstellung der Geschichte des 1933 errichteten Konzentrationslagers Kislau, einer Schlossanlage in der Nähe Bruchsals, bereits die Weimarer Republik in den Fokus genommen wurde.

Der Akzent läge stark auf dem Regionalbezug, denn „Geschichte muss verortet werden“, ein Bezug zur Gegenwart solle hergestellt werden, um Unterschiede zwischen Recht und Unrecht, Demokratie und Diktatur zu erkennen, so Hoffend.

Mitmach-Ausstellung wird mit 300.000 Euro gefördert

Mit über 300.000 Euro über drei Jahre vom Bundesprogramm „Jugend erinnert“ gefördert, das „innovative und modellhafte Bildungsprojekte in NS-Gedenkstätten“ unterstützt, konnten als Kooperationspartner der Stadtjugendausschuss Karlsruhe, die Kreisjugendringe des Landkreises Karlsruhe und Rhein-Neckar gewonnen werden.

Acht, auf gemasertes Holz gedruckte, Doppelstationen stellen jeweils Fragen wie beispielsweise „Wer gehörte für die Nazis nicht dazu?“, um anhand von abwertenden Begriffen zu zeigen, wie Sprache eine Ideologie stützen und Vorurteile verankern kann. Das Pendant „Gelebte Gleichheit?“ untersucht dazu, wie es aktuell um Gleichberechtigung steht. Am Kiosk prangt eine Titelseite der Hetzzeitschrift „Der Stürmer“, rückseitig wird über Gegenpublikationen „aus dem Untergrund“ informiert.

„Das Analogie funktioniert sehr gut“, freut sich Anja Schuller-Müller, die wissenschaftlich-pädagogische Mitarbeiterin, um Themen wie Ausgrenzung oder Diskriminierung darzustellen. Sehr wichtig sei es, „Medienkompetenz zu erlangen“, weshalb beim Fake-Detektor gezeigt werde, worauf zu achten sei – etwa ob bei einer Website das Impressum fehle oder die Rechtschreibung mangelhaft sei.

21-Jährige begleitet als Peer-Guide jugendliche Besucher

Die 21-jährige Tara Esenyurt hat an der Konzeption mitgewirkt und angeregt im begleitenden „Labor-Heft“ ein Glossar der wichtigsten Begriffe sowie NS-Vokabular abzudrucken. Als Peer-Guide begleitet sie die jugendlichen Besucher, um sie „ohne Leistungsdruck mit historisch-politischen Fragestellungen zu konfrontieren“, so der Gedanke der Peer Education. Auch Rentner mit NS-Erfahrung seien schon dabei gewesen.

Sabine Grimberg, Leiterin des Jubez freut sich, dass sich „schon viele Schulklassen angemeldet haben“. Auch Daniel Melchien, Geschäftsführer des Stadtjugenausschusses ist „zuversichtlich, dass wir viele Jugendliche erreichen“. Dieter Bürk, Vorsitzender des Lernorts, sagt: „Wir haben die Kompetenz zur Geschichtsvermittlung“.