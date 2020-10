Buchhändler aus Karlsruhe und der Region verraten ihre Lese-Tipps für den Corona-Herbst

Der nächste Corona-Lockdown steht an: Im November wird das öffentliches Leben in Deutschland heruntergefahren. Somit ist es an der Zeit, es sich zuhause gemütlich zu machen. Und es ist Zeit für die zweitschönste Nebensache der Welt: Lesen.

Mit welchen Büchern Sie am besten durch die Corona-Wochen kommen, verraten Buchhändler aus Karlsruhe und der Region. Bei deren Tipps ist für jeden etwas dabei – versprochen.

Gil Ribeiro | Lost in Fuseta



Buchhandlung Hoser + Mende, Karlsruhe

Möchten auch Sie dem üblichen Schmuddelwetter entfliehen? Dann begleiten Sie doch den Hamburger Austauschkommissar Leander Lost an die Algarve zur dortigen Kripo in Fuseta! Erleben Sie mit, wie der deutsche Kommissar beim Ermitteln in die abstrusesten Situationen gerät, Insekten aus dem Pool rettet und die Portugiesen mit seinem auffälligen Kleidungsstil verwirrt. Tauchen Sie in die Story ein und spüren Sie Meer und Sonne auch vom gemütlichen Sessel zuhause aus!

Sebastian Barry | Tausend Monde

Buchhandlung am Kronenplatz, Karlsruhe

Ein rauer Western. Eine zärtliche Liebesgeschichte. Eine Erzählung von Mut, Identität und Freundschaft . In wunderbar poetischer Sprache lässt der irische Autor Sebastian Barry die junge Lakota Winona ihre Geschichte von Mut, Identität und Freundschaft erzählen, traurig, hart und doch voller Wärme und Schönheit…

Ta-Nehisi Coates | Der Wassertänzer

Karlsruhe Metzlersche Buchhandlung

Der unglaublich literarische und phantasievolle Debütroman von Ta-Nehisi Coates spielt zu Zeiten der Sklaverei in den USA. Er erzählt von Macht, Unterdrückung und von der magischen Verbindung zwischen Geschichte, Wasser und Heimat. Lesenswert von der ersten bis zur letzten Seite.

Liz Moore | Long Bright River / Helena Adler | Die Infantin trägt den Scheitel links

Buchhandlung Mächtlinger Karlsruhe

Ein sensibler und mitreißender feministischer Cop-Krimi über die Streifenpolizistin Mickey, die sich auf der Suche nach ihrer Schwester mit den Problemen einer alleinerziehenden Mutter und berufstätigen Frau in einer Männerdomäne herumschlägt.

Wütender, sarkastischer & amüsanter Anti-Heimat-Roman über die grausame Kindheit in der Provinz. Wegen der bösartigen Schwestern, der bigotten Mutter und dem alkoholkranken Vater will die Infantin aus ihren heiklen Familienverhältnissen ausbrechen.

Sasha Fillipenko | Rote Kreuze

Buchhandlung der Rabe Karlsruhe

Der 30jährige Alexander zieht nach dem Tod seiner Frau mit seiner Tochter nach Minsk. Am Tag seines Einzuges lernt er seine 90-jährige, an Alzheimer erkrankte Nachbarin Tatjana kennen. Erst mit Widerwille, dann mit wachsendem Interesse lauscht Alexander der Lebensgeschichte Tatjanas: Von ihrer großen Liebe, ihrem Verrat und den Schrecken der Stalinherrschaft. Doch trotz aller erzählten Grausamkeiten, schafft es der Autor mit wohldosiertem Humor, diese Geschichte positiv zu durchbrechen.“

Michael Christie | Das Flüstern der Bäume

Reisebuchladen Karlsruhe

Im Jahr 2038 existieren nur noch wenige Primärwälder, die Klimaveränderung hat weite Teile der Welt in eine staubige Wüstenei verwandelt. Auf einer Insel vor der Küste British Columbias führt Jake Greenwood betuchte Besucher durch die „Baumkathedrale“ von Greenwood Island. Von hier aus führt uns die Handlung zurück in die verwobene Geschichte der Familie Greenwood bis 1908 und wieder zurück in die Zukunft. Ein atemberaubendes Familienepos, eine Ökoparabel und ein kleiner Gang durch ein Jahrhundert kanadischer Geschichte – absolut lesenswert.

Wolfgang Schorlau | Kreuzberg Blues

Stephanus-Buchhandlung Karlsruhe

Wolfgang Schorlau: Kreuzberg Blues erscheint am 5. November. Dengler ermittelt in seinem zehnten Fall in Berlin. Der Immobilienhai Sebastian Kröger versucht seine Mieter mit kriminellen Methoden aus ihren Wohnungen rauszuekeln. Kröger will in Kreuzberg zwei Hochhäuser und die danebenstehende Kiga entmieten. Die Mieter wehren sich - Dengler und Olga stehen nun mitten im modernen Berliner Häuserkampf um das Recht auf Wohnen. Dann fällt ein Spekulant vom Dach eines der umkämpften Häuser - die Lage eskaliert...

Dan Brown | Eine wilde Symphonie

Bücherecke, Eggenstein-Leopoldshafen

Dieses fantastische Buch, nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören, gehört in jedes Kinderzimmer. Dan Brown und die Zeichnerin Susan Batori haben ein kleines Kunstwerk geschaffen. Die Maus Maestro führt durch das Programm und stellt uns alle ihre tierischen Freunde vor. Für jedes einzelne Tier, sei es eine Katze, ein Rochen, ein Gepard oder ein Frosch gibt es eine Seite voller Reime und wunderbaren Illustrationen und die passende Musik aus der App dazu.

Patti Callahan | Mrs Lewis

Rhema - mehr als nur Bücher, Achern

Die Geschichte der außergewöhnlichen Freundschaft zwischen Joy Davidman und C.S. Lewis (Autor der Narnia Serie), die eine der schönsten Liebesgeschichten der Welt wurde! Ein faszinierend schöner historischer Liebesroman über die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben und die alles verändernde Kraft der Liebe. Erzählt nach einer wahren Begebenheit!

Laetitia Colombani | Das Haus der Frauen

Lettera Buchhandlung, Birkenfeld

Das Haus der Frauen ist ergreifend und biographisch! Es erzählt im Heute fiktiv von der Anwältin Solène. Sie schreibt in einem Frauenhaus Briefe für die Bewohnerinnen. Wie den Brief einer Afrikanerin, die mit ihrer Tochter geflohen ist und nun ihrem zurückgelassenen Sohn die Beweggründe erklärt. Und es erzählt 100 Jahre früher die wahre Geschichte von Blanche Peron. Sie sammelte mit der Heilsarmee gewaltige Spenden und kaufte damit einen schäbigen Wohnkomplex, den sie zum Frauenhaus umbaute.

Wolfgang Burger | Der sanfte Hauch des Todes

Braunbarth, Bruchsal

Ein neuer Fall für den Heidelberger Kommissar Alexander Gerlach. Auf einer einsamen Waldlichtung oberhalb von Rohrbach wird die verstümmelte Leiche eines jungen Mannes gefunden. Er ist nicht zu identifizieren, denn er hatte keine Papiere bei sich. Die Todesumstände und die Umgebung sind sehr ungewöhnlich und lassen auf einen Ritualmord oder Racheakt schließen. Auch dieser 17. Kriminalfall bietet viel Spannung und führt den Leser an Plätze in Heidelberg und der unmittelbaren Umgebung, die vielen Menschen aus der Region bekannt vorkommen werden.

Alma Mater, Birthe zu Nieden

Franz Mack, ALPHA Buchhandlung, Ettlingen

Dieses Buch hat mich als Freund von historischen Romanen besonders gefesselt. Ein Buch - geschrieben, als wäre man selbst dabei...

... in den Wirren und Schrecken des 30-jährigen Krieges

... im Studentenleben der Hauptperson GEORG

... im Verliebtsein Georgs in die Tochter eines Kriegsoffiziers

... in seiner Familiengeschichte ...

Das Buch stellt Fragen, die zum Nachdenken anregen:

Warum geschieht das Leid auf dieser Welt?

Warum müssen Kinder im Krieg sterben?

Warum bekämpfen sich die Menschen?

Warum lässt Gott das alles zu?

Aber ohne einfache Antworten zu geben. Ein ehrliches Buch, dessen Handlung in der faszinierenden Stadt Marburg spielt.

Hallgrimur Helgason | 60 Kilo Sonnenschein

Buchhandlung Krüger, Maulbronn

Unser Lieblingsbuch ist das halsbrecherisch gut geschriebene 60 Kilo Sonnenschein des Ex-Comedians Hallgrimur Helgason ( Eine Frau bei 1000° ). Er berichtet von finstersten Zeiten und Licht im Herzen, vom betrunkenen Pfarrer, der sich bei einer Beerdigung das Genick bricht, oder wie die Kirche im Sturm aus dem Dorf schwimmt. Eine großartige Island-Saga voller Freude, Wonne, Ekel und Abscheu, - so intensiv, witzig und überraschend wie selten.

Claudia Neudörfer | Ein Buchdackel erzählt! Geschichten aus dem Leben eines Buchhändler-Dackels

Wortwerke Buchhandlung & Cafe, Rastatt

Ich weiß schon was Sie denken – Geschichten aus dem Leben eines Buchhändler-Dackels, was soll daran so spannend sein? Aber ich kann Ihnen von allerhand Kuriositäten und lustigen Geschichten erzählen.