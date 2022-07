Mitbegründer der Letzten Hilfe über den Tod: „Wir sind alle im selben Boot“

Würde ist für jeden Menschen etwas sehr Subjektives. Daher ist es wichtig, darüber zu sprechen. Mein Gegenüber muss wissen, was sich für mich gut anfühlt, was nicht und was ich mir am Ende meines Lebens wünsche. Das ist auch das, was Palliativmedizin leisten kann. Wir haben keine Möglichkeit dafür zu sorgen, dass es heute nicht regnet, aber wir können dafür sorgen, dass wir einen „Mantel“ dabeihaben, der beschützt und umsorgt (palliativ = ummanteln).