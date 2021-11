Lichtspiele in der Rotunde: Vierordtbad Karlsruhe zeigt „Sounds of life“

Treibende Rhythmen zum Wellness bietet schon bald das Karlsruher Vierordtbad: Mit „Sounds of life“ will der Komponist Kris Felix Bauer Thermenbesucher verwöhnen. Dazu gehört Medienkunst, die wie der kleine Bruder der Schlosslichtspiele daherkommt.

Entspannt liegt man auf der Liege und schaut nach oben in die Kuppel. Es wird Nacht, dunkel schimmert der Himmel noch durch das kleine Oberlicht.

Dann schälen sich aus diesem kleinen Auge symmetrische Gebilde, die an den runden Wänden nach unten stürzen, sich weiten, wieder zusammenziehen, pulsieren und sich verändern.

Musik prasselt auf den Liegenden ein, umhüllt ihn und vereint sich mit den Bildern, die den ganzen Raum ausfüllen.

Vierordtbad will neues Format etablieren

Mit „Sounds of life“ versucht sich in der Rotunde des Vierordtbads ein neues Format zu etablieren. „Vor zweieinhalb Jahren“, erzählt der Komponist Kris Felix Bauer, „wurde ich eingeladen, in der Schwimmhalle ein Gitarrenkonzert zu geben: Ich sollte auf einer Insel im Wasser sitzen und spielen, um mich herum die Badegäste. Dann bin ich bei der ersten Probe auch in die Rotunde gegangen und habe die Atmosphäre gespürt und die wunderbare Akustik mit dem Hall gehört und sofort gesagt: Hier muss das stattfinden.“

Kulturamt war von der Aktion überzeugt

Das Kulturamt war begeistert, als Bauer mit der Bädergesellschaft die geplanten Aktionen vorstellte. Auch weil das Konzept, Musik mit bewegten Bildern zu kombinieren, genau zur Auszeichnung „Unesco city of media arts“ passt, mit dem Karlsruhe geehrt wurde. Und so ist Bauers „Sounds of life“ so etwas wie ein kleiner Bruder der Schlosslichtspiele in einer intimeren Atmosphäre.

Operngesang auch für externe Besucher

Seit zehn Jahren komponiert der Multiinstrumentalist Bauer an einem Soundtrack, deren einzelne Spuren er nach und nach aufnimmt und zusammenmischt. Teile davon sind in der Rotunde ab dem 19. November zu hören.

Zwei Formate hat Bauer entwickelt: Zum einen Live-Konzerte, die mit ihm und einer Opernsängerin wie Ekaterina Mamysheva oder einem Opernsänger am Wochenende stattfinden, mit jeweils eigenen Terminen für Thermenbesucher und externe Besucher, die in ihrer Straßenkleidung von draußen kommen. Und eine etwa 20 Minuten laufende Installation, die mehrfach unter der Woche gezeigt werden wird.

Laute Musik entfaltet bombastische Wirkung

Die laute Musik entfaltet im Zusammenhang mit den visuellen Eindrücken eine bombastische und mitreißende Wirkung. Bauer spricht zwar von einer „Entschleunigung“ – bei der Pressevorführung war jedoch oft eher ein treibender Beat zu hören, der durch den Hall noch verstärkt wurde.

Ob die Thermenbesucher, die die Rotunde früher als Ruheraum genutzt haben, positiv auf die Aktion reagieren und entspannt bleiben, wird sich zeigen.

Beeindruckende Bilder prasseln auf Thermenbesucher herab

Immerhin haben der Media-Arts-Künstler Johannes Kulz und der Designer Alfi Feijoa beeindruckende Bilder geschaffen, die virtuos mit der feingestalteten Architektur der Rotunde spielen. Sie haben in ihren Filmaufnahmen die Bewegungen des Wassers im Bad ebenso aufgenommen wie gestalterische Details der Mosaike oder der Duschen und geben sie verfremdet wieder.

Ihre Visuals öffnen und schließen sich wie Blumen, führen nach oben und sinken wieder nach unten, atmen und leben. Und in den Pausen zwischen den einzelnen Stücken balanciert eine große, weiße Katze hoch oben in der Kuppel.