ich vermisse Dich. Wie sehr, das wird mir erst jetzt klar, am Ende dieses Jahres, in dem ich ohne Dich auskommen musste. Ich will endlich wieder um die Häuser ziehen. Ich will tanzen bis zum Morgengrauen. Ich will mit viel mehr als nur zwei Personen aus einem anderen Haushalt zusammenstehen und die Nacht durchquatschen. Ich will Musik, so laut, dass ich sie spüren kann. Ich will mich an eine überfüllte Bar drängen, um für meine Freunde und mich etwas zu Trinken zu bestellen. Ich will mich einfach wieder in Dich fallenlassen, weil Du mir mehr Entspannung bringst, als es eine Couch oder ein Wellnessbad jemals könnten.

Ich weiß, böse Zungen würden sagen, ich bin schon längst zu alt für Dich geworden. Das mag sein, doch ich vermisse Dich auch für die, die nach mir kommen und die Du in diesem Jahr nicht prägen konntest. Manche von ihnen brauchen Dich, auch wenn sie es vielleicht noch nicht wissen.

Weil Du das pure Leben bist. Weil man in Dir lernt, was echte Freunde sind und welchen Menschen man lieber aus dem Weg geht. Weil man sich in Dir gehen lassen kann auf eine Weise, die der Alltag selten erlaubt. Weil man mit Dir widerstandsfähiger und selbstbewusster wird. Weil man seine Grenzen in dir kennenlernt. Weil man in Dir Liebe findet und Schmerz, und weil beides wichtige Lektionen sind. Und weil Du so wahnsinnig viel Spaß machst.

Auf hoffentlich bald,

Deine Martha Steinfeld