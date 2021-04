Liesel Hermes ist tot – engagierte Rektorin der PH Karlsruhe

Liesel Hermes hat an der PH Karlsruhe früh Möglichkeiten geschaffen, um Kindererziehung und Betreuung mit dem Studium zu vereinen. Jetzt ist die ehemalige PH-Rektorin im Alter von 75 Jahren gestorben.

Liesel Hermes, die langjährige Rektorin der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Die Professorin für Anglistik stand zunächst von 1990 bis 1992, vor allem aber von 2002 bis zum Eintritt in den Ruhestand 2011 an der Spitze der Einrichtung in der Bismarckstraße.

Hermes war sich der Tatsache, als Frau in leitender Position tätig zu sein, bewusst. Damit seien immer wieder und immer noch zusätzliche Aufgaben und Herausforderungen verbunden, erklärte sie wiederholt.

Die Professorin, die in Karlsruhe-Grötzingen zuhause war, setzte sich unter anderem entschieden für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Dazu ging die Rektorin mit gutem Beispiel voran und schuf an der PH früh neue Möglichkeiten für junge Eltern, Kindererziehung und Betreuung mit dem pädagogischen Studium unter einen Hut zu bringen. Kinderfreundlichkeit sei eine Idee, der sie mehr Einfluss wünsche, sagte Liesel Hermes einmal in einem Interview.

Liesel Hermes war zwei Mal Rektorin der PH Karlsruhe

Liesel Hermes wurde fünf Monate nach Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 in Nordrhein-Westfalen geboren. Ihr Wunschberuf sei Lehrerin gewesen, verriet sie später.

Sie studierte Anglistik, Philosophie und Pädagogik in Münster und Tübingen, 1972 promovierte sie in Anglistik. 1974 erhielt Hermes, inzwischen Mutter einer Tochter, eine Dozentur für Englisch an der PH in Karlsruhe. 1977 folgte die Professur, nach vier Jahren als Prorektorin amtierte sie erstmals zwei Jahre als Rektorin der Pädagogischen Hochschule.

Pädagogische Hochschulen in Baden-Württemberg Die Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg sind eine Besonderheit ohne Entsprechung in anderen Ländern. Sie bereiten angehende Lehrerinnen und Lehrer an Grund-, Werkreal-, Haupt-, Real- und Sonderschulen sowie beruflichen Schulen durch ein gezieltes Studium auf wissenschaftlichem Niveau auf ihre Tätigkeit im Südwesten vor. Seit 1971 sind sie zu wissenschaftlichen Hochschulen erklärt und den Universitäten gleichgestellt. 1987 erhielten sie das uneingeschränkte Promotionsrecht, aber erst im Jahr 2005, mitten in der zweiten Amtszeit von Liesel Hermes, auch das Habilitationsrecht.

1992 kehrte Hermes der Karlsruher PH für ein Jahrzehnt den Rücken. Sie wechselte an die Universität Koblenz-Landau, baute deren Institut für Anglistik auf und war vier Jahre lang Dekanin des Fachbereichs Philologie. 2002 wurde sie auf ihre Bewerbung hin erneut zur Rektorin der PH Karlsruhe gewählt.

Als Mitglied des Instituts für Mehrsprachigkeit legte sie Wert darauf, jedes Semester eine Lehrveranstaltung in Literaturwissenschaft oder Literaturdidaktik abzuhalten und im Staatsexamen mitzuprüfen, um in Kontakt mit den Studierenden zu bleiben.