Im Zuge der Gemeindereform in Baden-Württemberg aufgrund einer freiwilligen Vereinbarung wurde aus den beiden Orten Linkenheim und Hochstetten am 1. Januar 1975 das neu gegründete Linkenheim-Hochstetten. Ein Ort, der Bewohnern und Besuchern einiges zu bieten hat.

Während das Bürger- und Verwaltungszentrums ein abwechslungsreiches Programm bieten kann stehen über 50 Vereine rund um Sport, Musik, Heimat, Natur und andere Themen bereit, um Angebote für Freizeit und eine starke Gemeinschaft zu ermöglichen. Gleiches gilt für die verschiedenen Kirchengemeinden vor Ort. Linkenheim-Hochstetten zeichnet sich laut Bürgermeister Michael Möslang unter anderem auch durch eine große Portion badischer Herzlichkeit aus.

Mit reichlich Natur rund um den Ort und vielen Ausflugszielen kommen in Linkenheim-Hochstetten auch all jene auf ihre Kosten, die gerne draußen unterwegs sind. Für Kinder mit Familien gibt es ein großes Angebot an Kindertagesstätten und Schulen. Und durch die gute Lage sowie eine Anbindung an den Öffentlichen Personennahverkehr nach Karlsruhe ist die Stadt auch für Unternehmen und Geschäfte ein reizvoller Standort.

Im Folgenden stellen sich einige der erfolgreichen Betriebe und Unternehmen in Linkenheim-Hochstetten mit ihren vielseitigen Angeboten und tollen Service-Leistungen vor.

Eine Auswahl der örtlichen Unternehmen:

Autohaus Meinzer GmbH

Leistungsübersicht: Inspektionen und Kfz-Reparaturen aller Fabrikate, Neu- und Gebrauchtwagenverkauf, Scheibenaustausch und Reparatur, Unfallinstandsetzung, HU durchgeführt durch den TÜV Süd, Klimaservice, Reifenservice

Webseite: www.auto-meinzer.de

Adresse: Römeräcker 2, 76351 Linkenheim-Hochstetten

Mail: info@auto-meinzer.de

Telefon: +49 (7247) 6300

Bodo Metz Stukkateur-Meisterbetrieb

Diakonieverein Linkenheim-Hochstetten e.V.

MC Building GmbH

Leistungsübersicht: Experten im Bereich Terrassendächer, Lamellendächer, Markisen und Vordächer. Hier bekommen Sie alles aus einer Hand. Die kostenlose Fachberatung mit praktischen Tipps, moderne innovative Produkte und eine zuverlässige und fachgerechte Montage. Besuchen Sie gerne die 350m² Ausstellung und (ab Frühjahr 2022) die neue Outdoorausstellung.

Webseite: www.mc-building.de

Adresse: Römeräcker 3, 76351 Linkenheim-Hochstetten

Mail: info@mc-building.de

Telefon: +49 (7247) 963 99 14

Medizentrum Eckert

Leistungsübersicht: Augenärztliche Sprechstunde, OP des Grauen Stars, OP des Grauen Stars mit Laser, Medikamenteneingaben für Makula (IVOMs), Behandlungen für ein Leben ohne Brille in jedem Alter: Smart Surf (Trans-PRK) / Femto-Lasik / Einsetzen von Speziallinsen (ICL)

Webseite: www.medizentrum-eckert.de

Adresse: Durlacher Weg 1, 76351 Linkenheim-Hochstetten

Mail: linkenheim@medizentrum-eckert.de

Telefon: +49 (7247) 206950

Perle Teppichwäscherei

Leistungsübersicht: Teppichwäsche, Polstermöbelreinigung, Teppichbodenreinigung aller Art, Teppichpflege (z.B. Mottenschutz), Imprägnierung (Rückfettung), Verkauf von Antirutschmatten, Hol- und Bringservice, Service im gesamten Einzugsgebiet, viele weitere Leistungen auf Anfrage

Webseite: www.teppichwaesche-karlsruhe.de

Adresse: Römeracker 20, 76351 Linkenheim-Hochstetten

Mail: info@teppichwaesche-karlsruhe.de

Telefon: +49 (7247) 3983310

Ret Bestattungen

Leistungsübersicht: Erledigen sämtlicher Formalitäten mit Behördengängen, Überführung der/des Verstorbenen im In- und Ausland, Versorgung der/des Verstorbenen,Gestaltung und Veröffentlichung aller Trauerdrucksachen wie z.B. Todesanzeigen und Dankeskarten nach Ihren Vorstellungen, Organisation eines geistlichen oder weltlichen Redners, Musikalische Begleitung während der Zeremonie, Dekoration der Trauerhalle, Blumenschmuck etc., Organisation der Trauerfeierlichkeit Vorsorgegespräche-/Verträge, Steinmetzarbeiten

Webseite: www.ret-bestattungen.de

Adresse: Friedrichstr. 54, 76351 Linkenheim-Hochstetten

Mail: info@ret-bestattungen.de

Telefon: +49 (7247) 5343

Schreinerei Westenfelder