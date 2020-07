Live-Ticker zum Nachlesen

Sie können es noch: KSC gewinnt in Sandhausen

Na also! Der KSC hat in Sandhausen den ersten Sieg im Jahr 2020 erkämpft. Zwei Toren in Hälfte eins konnte der SV Sandhausen nichts zählbares entgegensetzen. Ist der der erste Schritt aus dem Tabellenkeller? Der Live-Ticker zum Nachlesen.