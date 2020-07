Langer Stau Richtung Süden

Lkw-Unfall auf der A5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe – zweiter Unfall am Stauende

Auf der A5 zwischen Bruchsal und dem Dreieck Karlsruhe in südlicher Richtung hat es am Donnerstagmorgen einen Unfall gegeben. Laut ersten Informationen der Polizei sind zwei Lastwagen an dem Unfall beteiligt. Der Verkehr staut sich.