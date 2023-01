Lohnt sich ein Besuch beim Karlsruher Pflanzenmarkt?

Einen speziellen Pop-up-Store gibt es aktuell in der Karlsruher Fleischmarkthalle. Dort können Pflanzenfreunde auf ihre Kosten kommen: Von der Yucca-Palme bis zum Kaktus.

Am Alten Schlachthof

Ein halber Dschungel erwartet die Besucherinnen und Besucher der Fleischmarkthalle in diesen Tagen: Tausende von Zimmerpflanzen, angefangen bei kleinen Kakteen bis hin zu großen Yucca-Palmen, sind dort aktuell ausgestellt. „Pflanzen für alle“, ein Unternehmen aus Frankreich, hat nun erstmals auch in Karlsruhe seinen Pflanzenmarkt aufgebaut. „Wir sind inzwischen in verschiedenen Ländern aktiv“, berichtet Manager Asamoah-Boakye Andrews und zählt neben Frankreich auch Belgien, Luxemburg, Deutschland und Österreich auf. „Wir sind immer für zwei bis drei Tage mit sogenannten Pop-up-Stores vor Ort“, meint Andrews.

Rund 1.000 Besucher am ersten Tag

Nach Angaben des Veranstalters haben allein am ersten Verkaufstag rund 1.000 Pflanzenfreunde den Weg in die Fleischmarkthalle gefunden. „Wir haben über 50 verschiedene Sorten“, erzählt Andrews und fügt hinzu, dass alle Sorten in verschiedene Kategorien, zum Beispiel „Schattenpflanzen“ oder „Für helle Räume“ einsortiert sind. „Auf diese Weise finden auch Laien die für sie passenden Zimmerpflanzen“, versichert er. Der Manager weist noch darauf hin, dass über die Internetseite www.pflanzenfueralle.co zudem die genauen Pflegeanweisungen abgerufen werden können.

Verschiedene Kategorien

Jene, die noch unerfahren im Umgang mit Zimmerpflanzen sind, suchen wohl am besten unter der Kategorie „Für Beginner“. Dort ist nicht nur die Monstera zu finden, sondern zum Beispiel auch der Elefantenfuß, der mit wenig Wasser auskommt. Im Regal mit den Hängepflanzen findet man unter anderem die Porzellanblume oder den Sägeblattkaktus. Bei den Kakteen und Sukkulenten gibt es auch kleine Exemplare, die man bereits für zwei oder drei Euro zu kaufen kann. In einem Regal stehen sogar Minigärten im Glas. Sie sind für Anfänger und vergessliche Gärtner geeignet, da man sie – laut Anleitung – nicht gießen muss. Es reicht aus, den Deckel des Glases zweimal pro Woche zu öffnen.

Kundenmeinungen gehen auseinander

Zu den Kundinnen des Pflanzenmarkts gehören auch Lena und Astrid aus Karlsruhe. Beide sind über das Internet auf die Veranstaltung gestoßen und haben schon nach kurzer Zeit einige Pflanzen in ihren Taschen. Lena hat beispielsweise einen Zierspargel gefunden, beide haben sich zudem für Kaffeepflanzen entschieden. „Für Einsteiger ist das Angebot sehr gut, weil man sich wunderbar an den verschiedenen Kategorien orientieren kann“, meint Lena. Sie hätte allerdings noch mehr besondere Raritäten erwartet, zu denen neben der Kaffeepflanze unter anderem auch die Glücksfeder und der Zwergpfeffer gehören.

Auch Laura Rittershofer und Kerstin Getto hätten sich eine größere Auswahl an Pflanzenarten vorgestellt, wurden jedoch trotzdem fündig, wie man an ihren vollen Einkaufskörben erkennen kann. „Wir wollen unsere Zimmerpflanzen etwas aufstocken“, sagt Rittershofer und Getto stellt fest, dass „die Preise wirklich gut sind“.