Klimawandel

Präsidentin der Landesanstalt für Umwelt in Karlsruhe: Eva Bell sorgt für saubere Umwelt

Als Präsidentin der in Karlsruhe ansässigen Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) berät Eva Bell Politik und Verwaltung in Baden Württemberg in praktisch allen Themen, die mit der Umwelt zu tun haben.