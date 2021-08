Auf dem Gelände der Firma Ehlgötz stehen die mobilen Kraftpakete bereits parat – Anfang September sollen sie beim Rastatter Tunnelbau zum Einsatz kommen: Die Herrenknecht-Maschine, die den Eisenbahntunnel baut, bekommt dann Druckluft aus elektrisch betriebenen Kompressoren der Karlsruher Ehlgötz Kompressoren + Motoren GmbH. Jede der drei containergroßen Aggregate hat eine Antriebsleistung von 132 Kilowatt. „Wir stützen den Bohrvorgang mit Druckluft in der Röhre ab“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Thorsten Ehlgötz im BNN-Gespräch.

Der Trend geht nicht nur beim Auto hin zur Elektromobilität, sondern auch bei Kompressoren. „Unser Ziel ist es, bis im Jahr 2030 alle unsere mobilen Kompressoren auf E-Antrieb umzustellen“, sagt Ehlgötz. Große E-Kompressoren aus seinem Haus seien bereits beim Bau der Tunnelröhre in Karlsruhe zum Einsatz gekommen, und sie leisten noch Dienste fürs Großprojekt Stuttgart 21. Außerdem nennt der Unternehmer Projekte in Dänemark und in Polen. „Null Emissionen, kein Geruch – und das bei einem relativ leisen Gerät“, nennt Ehlgötz die Vorteile der Technologie.

Viele Laien verstehen unter einem Kompressor ein Gerät, das auf Baustellen den Drucklufthammer mit Energie versorgt – auch hier wird aus Ehlgötz‘ Sicht der bislang übliche Dieselantrieb peu à peu durch den Elektroantrieb ersetzt. Druckluft ist aber weitaus mehr. Es ist der zweitgrößte Industrieträger.