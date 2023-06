Ohne jeden Zweifel war Reinhard Dassler Maler durch und durch. Die Malerei war Mittelpunkt seines Lebens, und so lebte er auch: Seine kleine Wohnung war dunkel, hatte aber einen großen, lichten Malersaal mit Atelierfenster Richtung Norden, in dem kreatives Chaos herrschte.

Inspiration für seine Stillleben, dazu Schalen, Masken und Sprühfarbe standen in trautem Nebeneinander mit Eierkartons und Weinflaschen auf Tischchen verteilt, darauf Stapel von Zeichnungen in unterschiedlichen Stadien der Fertigstellung, verstreut dazwischen Alltagsutensilien.

Reinhard Dassler hat, so sein langjähriger Betreuer Jens Baudisch, „nur an seine Kunst gedacht.“ Die beiden lernten sich in Oberschwaben kennen, zu einer Zeit als Dassler im Auftrag eines ortsansässigen Unternehmens Raumausmalungen vornahm. Später arbeiteten die beiden bei der Restaurierung mancher Kirchengemälde zusammen.

Dabei bewundert Baudisch bis heute die Ruhe, die Dassler selbst bei zeitlich engem Korsett ausstrahlte, aber auch seine Gutmütigkeit, die gepaart war mit Humor und großer Unterhaltsamkeit.

1950 kam Dassler nach Karlsruhe

Dennoch: Reinhard Dassler „war als Künstler Egoist“, dem seine Frau Helena bis zu ihrem Tod 1987 den Rücken freihielt. Geboren im ostpreußischen Elbing kam Dassler 1950 nach Karlsruhe und studierte an der Kunstakademie bei Wilhelm Schnarrenberger, Emil Wachter und HAP Grieshaber.

Der altmeisterliche Realismus der Neusachlichen Malerei, den auch Schnarrenberger pflegte, ließ ihn von da an nicht mehr los, der Alltagsbezug Wachters ebenso: Motorradfahrer in Altargemälden sind ebenso keine Seltenheit, wie Waschmittelflaschen, benutzte Taschentücher und leere Coladosen auf Stillleben und selbst in Altargemälden.

Der Mensch war ihm in seiner Vergänglichkeit ebenfalls ein wichtiges Motiv. Als gläubiger Christ nahm er gerne Arbeiten in und für Kirchen an. In der Region gestaltete er unter anderem die Einsegnungskapelle in Staufenberg bei Gernsbach sowie kirchliche Deckengemälde in Baiertal bei Wiesloch und in Rust.

Wir malen unzeitgemäß. Handwerk im ursprünglichen Sinn ist unsere Kunst. Manifest, Künstlergruppe „Die Unzeitgemäßen“

Angesichts sinkender Mitgliederzahlen beider Konfessionen mögen solche Arbeiten unzeitgemäß wirken. Das Unzeitgemäße zieht sich durch sein gesamtes künstlerisches Schaffen; 1984 veröffentlichte er zusammen mit Helmut Goettl, Klaus Langkafel und Ulrich J. Sekinger ein Manifest, in dem sich die vier Künstler als „Die Unzeitgemäßen“ titulieren: „Wir malen unzeitgemäß. Handwerk im ursprünglichen Sinn ist unsere Kunst. Die alten Meister verpflichten uns. Natur als Landschaft, Besinnung als Stillleben, der Mensch im Bildnis sind aktuell.“

Dieses Verdikt galt bis zuletzt, bis zu seinem letzten signierten Werk von 2013, den letzten, unvollendeten Vorarbeiten für eine Kapelle.

Malerei mit bedingungsloser Verankerung in der Gegenwart

Er hinterlässt ein ungeordnetes Konvolut an Zeichnungen, Grafiken und Gemälde, die einmal mehr seine bedingungslose Verankerung in der Gegenwart verdeutlichen: „Das nächste Bild war ihm immer das wichtigste. Mit älteren Werken ging er eher nachlässig um. Alle Grafiken und Zeichnungen haben Löcher“ (Jens Baudisch), denn oft pinnte er sie mit Reißzwecken an die Wand, gerne auch übereinander.

Nachdem sich in den vergangenen Jahren seine Demenzerkrankung verschlimmerte, starb Reinhard Dassler, wie nun bekannt wurde, knapp 90-jährig bereits am 16. Mai im Pflegeheim in Karlsruhe.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am 29. Juni um 14 Uhr in der kleinen Kapelle auf dem Karlsruher Hauptfriedhof statt.