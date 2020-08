„Man darf es kaufen, aber nicht anwenden”: Warum Wespen-Sprays frei erhältlich sind

Hans-Michael Pfirrmann ist einer von mehreren Bienenbeauftragten der Stadt Karlsruhe und zudem im Imkerverein aktiv. Auch er ist wohl kein Fan von schmerzenden Wespenstichen. Dennoch hat er eine relativ klare Meinung zu frei verkäuflichen Wespensprays und -schäumen: „Aus monetären Gründen werden da Dinge verkauft, die im Garten eigentlich nichts zu suchen haben.”

Die Verfügbarkeit von Giften zum Einsatz gegen Wespen gehöre beschränkt, sagt er: „Wer sich im Baumarkt mit solchen Mitteln eindeckt, müsste von einem speziell geschulten Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass er sie nicht so ohne Weiteres einsetzen darf.” Allerdings: In der Realität hätten viele Kunden vor dem Kauf nicht mal Kontakt zum Giftbeauftragen – erst recht nicht, wenn sie die Chemikalien im Internet bestellen.

Wespenpopulation töten kostet knapp zehn Euro

Wer eine Wespenpopulation auslöschen will, muss nicht besonders tief in die Tasche greifen. Für etwas mehr als zehn Euro sind im Internet, in Gartencentern und in Baumärkten sogenannte Biozide erhältlich, die versprechen, die Insekten aus der Welt zu schaffen.