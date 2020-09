mehrere Meter in die Tiefe gestürzt

Mann bei Arbeitsunfall in Karlsruhe-Neureut lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am Mittwochmittag ein 60-jähriger Arbeiter in Karlsruhe-Neureut, als er von einem Zwischenboden aus mehrere Meter in die Tiefe stürzte.