Mann belästigt Frau durch unangebrachte Berührung

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein 34 Jahre alter Mann seine Ex-Freundin gegen ihren Willen am Oberschenkel und Intimbereich berührt. Als zwei unbeteiligte Männer hinzukam kamen, ließ der Mann die Frau in Ruhe. Dies teilt die Polizei Karlsruhe mit.

Gegen 02.20 Uhr wurde eine vorbeifahrende Streife in der Kaiserstraße auf den Vorfall aufmerksam. Der 34-Jährige zeigte sich gegenüber den eingesetzten Beamten sofort aggressiv, weshalb er mit Handschellen festgehalten werden musste. Auf dem Revier verweigerte er jegliche Kooperation und war weiterhin den Beamten gegenüber aggressiv, sodass er während der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in einer Zelle bleiben musste. Der 34-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen sexueller Belästigung rechnen.