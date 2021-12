Mann bricht in Karlsruher Kiosk ein und flüchtet auf dem Fahrrad

Am Mittwochmorgen

Ein Mann hat in der Nacht zum Mittwoch gegen 3.15 Uhr, versucht in einen Karlsruher Kiosk in der Schillerstraße einzubrechen

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe informierte, schlug der Einbrecher zunächst die Scheiben des Geschäfts ein. Daraufhin sei er geflüchtet ohne das Geschäft allerdings betreten zu haben.

Polizei verdächtigt zwei Männer

Die dazu gerufene Polizei, konnte den 22-Jährigen auf seinem Fahrrad einholen und durch die Befragung der Zeugen feststellen, dass der Richtige gefasst wurde. Allerdings fand man in der Nähe des Geschehens einen weiterer Radfahrer, der ebenso als Beschuldigter in Frage kam.

Als schließlich beide Männer zum Polizeirevier gebracht wurde, konnte bei dem 22-Jährigen ein Notfallhammer gefunden werden. Die Beamten gehen davon aus, dass dies die Tatwaffe ist.