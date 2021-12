Mann leistet nach Ladendiebstahl erheblichen Widerstand

Ein 43-Jähriger hat in Karlsruhe bei einer vorläufigen Festnahme starke Gegenwehr geleistet. Er verletzte sich und eine Polizistin dabei leicht.

Bei einer vorläufigen Festnahme nach einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft am Mittwochnachmittag in Karlsruhe hat ein 43-jähriger Täter erheblichen Widerstand geleistet.Nach Angaben der Polizei sei der Mann gegen 16 Uhr nach Abschluss der polizeilischen Maßnahmen ein Platzverweis erhalten und daraufhin einen Polizisten angriffen haben.

Dem 43-Jährigen wurde mit großem Aufwand Handschellen angelegt und anschließend in Gewahrsam genommen. Bei der vorläufigen Festnahme verletzte sich eine Polizistin und der 43-Jährige leicht.