Verstoß gegen Waffengesetz

Mann randaliert mit Schusswaffe in Karlsruher Mehrfamilienhaus

Einen größeren Polizeieinsatz hat ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Dienstagabend in Karlsruhe ausgelöst, weil er im Treppenhaus randaliert hatte und dabei eine Gasdruckpistole in der Hand hielt.