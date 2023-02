Mann raubt Drogerie in der Karlstraße in Karlsruhe aus

Ein bislang unbekannter Mann hat am Mittwochnachmittag eine Drogerie in der Karlsruher Karlstraße mit einem Messer ausgeraubt. Anschließend ist er geflohen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun.

Zu einem Überfall auf eine Drogerie ist es am Mittwochnachmittag in Karlsruhe gekommen. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 15.30 Uhr einen Drogeriemarkt in der Karlstraße und begab sich in den Kassenbereich. Dort bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer und forderte sie auf, ihm Bargeld zu übergeben. Nachdem die Kassiererin dem Räuber Geld in Höhe von mehreren hundert Euro ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter in Richtung eines nahe gelegenen Lebensmittel-Discounters. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Identifizierung des Verdächtigen.

Den mutmaßlichen Täter beschrieb die Geschädigte als circa 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und von schlanker Statur. Er war mit einer hellen Hose und einer hellen Jacke bekleidet und trug unter der Kapuze seiner Jacke eine dunkle Mütze. Maskiert war der Mann mit einem dunkelblauen Schal und einer schmalen Sonnenbrille mit getönten Gläsern.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Rufnummer (07 21) 6 66 55 55 zu melden. Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach einem männlichen Kunden, der zum Tatzeitpunkt offenbar seine Einkäufe an der Kasse nebenan einpackte und deshalb möglicherweise Angaben zum Täter oder dem Tatgeschehen machen kann.