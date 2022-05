Mann schlägt mit Eisenstange auf Passanten in Oberreut ein und spricht Drohungen aus: Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

In der Eugen-Geck-Straße hat ein Mann am Montagabend wohl mit einer Eisenstange auf Passanten einschlagen, sowie ein Messer bei sich geführt und Drohungen ausgesprochen. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten oder Zeugen.

Ein Mann hat am Montagabend in der Eugen-Geck-Straße angeblich mit einer Eisenstange auf Passanten einschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hat dies eine Zeugin per Notruf gemeldet. Des Weiteren habe er ein Messer bei sich und würde Drohungen aussprechen, so der Hinweis.

Insgesamt sechs Streifenwagen zweier Polizeireviere sowie der Karlsruher Polizeihundestaffel eilten gegen 18.35 Uhr zu der Örtlichkeit, wo sie den 31-Jährigen vorläufig festnehmen konnte. Hierbei stellten die Beamten einen etwa 1,30 Meter langen Rohrstock und ein Messer sicher.

In der Folge verbrachten sie den aggressiven Mann zur Dienststelle und führten eine Atemalkoholkontrolle durch. Diese ergab einen Wert von etwa 1,24 Promille. Nachdem sich der 31-Jährige zunehmend beruhigt hatte und kooperierte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Ihm wurde aber für die Nacht von Montag auf Dienstag ein Platzverweis für Oberreut erteilt.

Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 1) 6 66 34 11 beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt zu melden.