Mann sperrt Frau in WC-Kabine ein und belästigt sie sexuell in Karlsruhe

Ein Mann hat am Donnerstag eine 38-Jährige in einer Gaststätte sexuell belästigt. Als sie sich wehrte, flüchtete er.

Ein unbekannter Mann hat eine 38-jährige Frau am Donnerstagnachmittag in einer Gaststätte in der Karlsruher Innenstadt sexuell belästigt. Die Polizei teilte mit, dass die Kriminalpolizei nun nach Zeugen such, um den Mann zu fassen.

Die Frau war gegen 13.40 Uhr in einer Gaststätte in der Straße "Zirkel", als ein bislang unbekannter Gast sie unter einem Vorwand bat, ihn zur Toilette zu begleiten. Dort drängte der Mann die Frau in eine der Toilettenkabinen.

Der Täter entkleidete sich in der Kabine und berührte die Frau intim

Als der Täter sich dann teilweise entkleidete und die Geschädigte gegen ihren Willen an der Brust und im Intimbereich berührte, wehrte sich die 38-Jährige. Es gelang ihr so schließlich, die Kabine zu verlassen und in den Gastraum zu flüchten. Der unbekannte Täter ergriff daraufhin die Flucht.

Zeugen beschrieben den Tatverdächtigen als Mann im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren. Er sei rund 1,85 bis 1,90 Meter groß gewesen, habe schwarze kurze Haare und dunkle Augen gehabt und eine schwarze Jacke getragen.

Die 38-Jährige blieb unverletzt und verständigte im Nachgang die Polizei. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei hat jetzt die Ermittlungen übernommen.

Zeugen bittet die Polizei, sich unter (07 21) 6 66 55 55 zu melden.