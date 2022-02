Mann stiehlt Geldbeutel eines Kellners in Karlsruher Gastronomie

Ein Mann hat am Donnerstagabend in einem Karlsruher Lokal den Geldbeutel eines Serviceangestellten gestohlen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Ein Dieb hat am Donnerstagabend in einem Restaurant in der Ludwig-Marum-Straße in Karlsruhe den Geldbeutel eines Kellners mit mehreren hundert Euro gestohlen.

Dieb stahl Geldbeutel aus einer Schublade

Wie die Polizei mitteilte, betrat der Unbekannte das Lokal gegen 20.30 Uhr. Unter dem Vorwand, an der Theke einen Kaffee trinken zu wollen, lenkte er dann das Personal ab.

Der Mann stahl daraufhin den zuvor in einer Schublade abgelegten Geldbeutel. Ohne seinen Kaffee angerührt zu haben machte er sich mit seiner Beute aus dem Staub.

Dieb gesucht war zwischen 30 und 35 Jahre alt

schlanke Figur

trug einen Mund-Nasen-Schutz, eine cremefarbene Jacke und eine Basecap.

Personen, die Angaben über den Täter machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer (0 72 1) 6 66 36 11 zu melden.