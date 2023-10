Mann tritt Frau im Zug nach Karlsruhe gegen den Kopf

Ein unbekannter Mann hat am Samstag eine Gruppe junger Frauen im Zug von Stuttgart nach Karlsruhe belästigt und einer von ihnen gegen den Kopf getreten. Die Polizei sucht den Gewalttäter nun.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagabend einer 22-Jährigen in einem Zug von Stuttgart nach Karlsruhe gegen den Kopf getreten. Die Polizei teilte mit, dass sich die Frau gegen 19.32 Uhr mit zwei Freundinnen in einem Vierersitz des Interregio-Express 1 unterwegs war, als ein Mann eine der Frauen unvermittelt beleidigte.

Eine Zugbegleiterin rief die Polizei

Die Auseinandersetzung endete damit, dass der Mann der 22-Jährigen mit dem Fuß gegen den Kopf trat. Nachdem sie am Karlsruher Hauptbahnhof in Richtung Wiesloch umgestiegen war, wurde eine Zugbegleiterin auf sie aufmerksam und alarmierte die Polizei. Anschließend wurde die angegriffene Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gewalttäter ist zwischen 21 und 26 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte kurze, blonde Haare und trug eine braune Lederhose und ein grün kariertes Hemd sowie Sneaker. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Körperverletzung.

Zeugen können Hinweise zu dem Vorfall unter (07 21) 12 01 60 abgeben.